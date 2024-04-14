Музыка: «Если мужчина не сделает это, он потеряет всё»: Почему считают домашним тираном талантливого певца Алексея Чумакова

Брак Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считают одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Зачастую их пару называют образцовой, а у самих звезд выведывают, как же им удается сохранять в отношениях страсть, любовь, верность и уважение.