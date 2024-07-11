Продажи в "Сбере" тянут рынок вниз

Российский рынок открыл торги в четверг, 11 июля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 1,06% до 2945,47 пункта, индекс РТС просел на 0,99% до 1056,91 пункта, однако позже продажи замедлились.