Врач Демьяновская: анализ спинномозговой жидкости поможет распознать менингит

Ключевой метод диагностики при подозрении на менингит - анализ спинномозговой жидкости (ликвора). Об этом в беседе с РИАМО сообщила кандидат медицинских наук, врач-невролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
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