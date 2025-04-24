Врач Демьяновская: анализ спинномозговой жидкости поможет распознать менингит

Ключевой метод диагностики при подозрении на менингит - анализ спинномозговой жидкости (ликвора). Об этом в беседе с РИАМО сообщила кандидат медицинских наук, врач-невролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.