«Новые граждане» России с двойным гражданством – какова их гражданская идентичность?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Давать гражданство в России лицам не относящихся к коренной национальности нужно только тем кто имеет специальность высшей категории и востребованную в России. А гражданам России приобретать гражданство другого государства нужно определить с какой целью это делается. Если это в государственных интересах России то возможность допускается , а если в личных то это нужно расценивать как предательство и неуважение к Родине. и разрешать взамен российского  гражданства.
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