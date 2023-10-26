«Новые граждане» России с двойным гражданством – какова их гражданская идентичность?

Анатолий Рябенко

Давать гражданство в России лицам не относящихся к коренной национальности нужно только тем кто имеет специальность высшей категории и востребованную в России. А гражданам России приобретать гражданство другого государства нужно определить с какой целью это делается. Если это в государственных интересах России то возможность допускается , а если в личных то это нужно расценивать как предательство и неуважение к Родине. и разрешать взамен российского гражданства.