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Петербургский дневник

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Илон Маск призвал “освободить” Германию

Илон Маск призвал “освободить” Германию

Так он прокомментировал программу «60 минут» Германия нуждается в “повторном освобождении”, заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) и известный американский предприниматель Илон Маск.

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