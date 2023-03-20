Депутат Колунов: после присоединения Крыма к России в регионе начались позитивные изменения

Всего за 9 лет с момента вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации страной был построен новый регион с развитой инфраструктурой.
Популярные статьи
- Голливудский актер Стивен Сигал признался, что он «на сто процентов русофил и на миллион процентов русский»
- Посол Антонов после завершения консультаций в Госдепе заявил, что самолетам и кораблям США нечего делать вблизи границ России
- Медведев об ордере МУС на арест Путина: нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом
Свежие комментарии