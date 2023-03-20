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Депутат Колунов: после присоединения Крыма к России в регионе начались позитивные изменения

Депутат Колунов: после присоединения Крыма к России в регионе начались позитивные изменения

Всего за 9 лет с момента вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации страной был построен новый регион с развитой инфраструктурой.

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