История русского литературного, ч.3

﻿2 а мы идём к Ломоносову. Разумеется, занимается деятельностью Михайлы Ломоносова по сути, это попытка преподать книжную и разговорную традицию для создания литературного языка церковнославянских слов, Например, неуместно в высоком стиле употреблять форму «говорящий» – нужно использовать церковнославянское слово и образовать форму «глаголирующий» заменять описательным оборотом со словом который (некто, который говорит) такие формы сохраняются и в современном мире.