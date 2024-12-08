Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Копайте, копайте - вот инопланетяне прилетят и расскажут как жизнь на Земле появилась.История жизни на ...
  • Ливень
    источник ещё тот авторитет)))Россия после всем...
  • Ливень
    ой а что такое? что за истерики? )))Скандал с каналом...

История русского литературного, ч.3

История русского литературного, ч.3

﻿2 а мы идём к Ломоносову. Разумеется, занимается деятельностью Михайлы Ломоносова по сути, это попытка преподать книжную и разговорную традицию для создания литературного языка церковнославянских слов, Например, неуместно в высоком стиле употреблять форму «говорящий» – нужно использовать церковнославянское слово и образовать форму «глаголирующий» заменять описательным оборотом со словом который (некто, который говорит) такие формы сохраняются и в современном мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх