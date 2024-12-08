История русского литературного, ч.3

2 а мы идём к Ломоносову. Разумеется, занимается деятельностью Михайлы Ломоносова по сути, это попытка преподать книжную и разговорную традицию для создания литературного языка церковнославянских слов, Например, неуместно в высоком стиле употреблять форму «говорящий» – нужно использовать церковнославянское слово и образовать форму «глаголирующий» заменять описательным оборотом со словом который (некто, который говорит) такие формы сохраняются и в современном мире.
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