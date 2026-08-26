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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при среди юниоров. Такахаши, Ли Чжэ Гын, Чхве Ха Бин, Фаррингтон, Коппел выйдут на лед с короткими программами

27 августа фигуристы покажут короткие программы на втором этапе Гран-при среди юниоров в Риге.  Гран-при среди юниоров 2-й этап Рига, Латвия Юноши, короткая программа Начало – 18.

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