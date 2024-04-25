«Пятёрка» автомобилей, которые оказались слишком инновационными для своего времени

Количество моделей автомобилей, которые появляются на рынке даже ежегодно, поражает. Однако эта устойчивая тенденция лишь подстегивает конструкторов и концерны лишь наращивать темпы производства очередного своего детища.
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