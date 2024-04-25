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«Пятёрка» автомобилей, которые оказались слишком инновационными для своего времени

«Пятёрка» автомобилей, которые оказались слишком инновационными для своего времени

Количество моделей автомобилей, которые появляются на рынке даже ежегодно, поражает. Однако эта устойчивая тенденция лишь подстегивает конструкторов и концерны лишь наращивать темпы производства очередного своего детища.

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