В Петербурге создали проект планировки для строительства Широтной магистрали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля, ФедералПресс. Комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы подготовил проект планировки территории на проспекте Энергетиков для создания развязки Широтной магистрали скоростного движения.
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