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Онлайн-журнал "Домашний"

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СУМАСШЕДШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С КАЙСОЙ ТИВЕЛЬ

СУМАСШЕДШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С КАЙСОЙ ТИВЕЛЬ

  Что делать, если вы - одинокая мама "со стажем", за вашей спиной - четверо очень активных детей, а в руках - незастрахованная от несчастных случаев фотокамера?  Ну конечно же, заняться безумствами! С подробной фото-регистрацией своих чудачеств и зарабатыванием славы самого безбашенного экстрим-фотографа Норвегии, конечно!  Решив, что терять ей больше нечего, наша героиня по имени Кайса Тивель так и поступила.

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