СУМАСШЕДШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С КАЙСОЙ ТИВЕЛЬ

Что делать, если вы - одинокая мама "со стажем", за вашей спиной - четверо очень активных детей, а в руках - незастрахованная от несчастных случаев фотокамера? Ну конечно же, заняться безумствами! С подробной фото-регистрацией своих чудачеств и зарабатыванием славы самого безбашенного экстрим-фотографа Норвегии, конечно! Решив, что терять ей больше нечего, наша героиня по имени Кайса Тивель так и поступила.