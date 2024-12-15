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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кин о победе «МЮ» в дерби: «Сити» рассыпался, но «Юнайтед» должен воспользоваться этим и набрать обороты. Это искра, которая была им нужна»

«Манчестер Юнайтед» выиграл дерби в гостях (2:1) в 16-м туре АПЛ. «У «Юнайтед» был очень хороший день, но теперь им предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в четверг – это вызов.

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