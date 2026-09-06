Праздник, музыка, единство: в День города в Барнауле прошел фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию

БАРНАУЛ, 6 сентября, ФедералПресс. В День города, 5 сентября, в столице Алтайского края состоялся фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию.
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