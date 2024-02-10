Братчук: в Одессе в припортовой зоне объект инфраструктуры получил повреждения

В Одессе в припортовой зоне получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
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