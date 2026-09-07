Экстремальное давление превратило синий пигмент в цепочки из 4000 атомов меди

Учёные подвергли фталоцианин меди (CuPc) — синий органический пигмент, широко применяемый в красках и полупроводниках — экстремальному давлению свыше 21 ГПа, что соответствует давлению на глубине около 630 км в земной мантии.
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