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Экстремальное давление превратило синий пигмент в цепочки из 4000 атомов меди

Экстремальное давление превратило синий пигмент в цепочки из 4000 атомов меди

Учёные подвергли фталоцианин меди (CuPc) — синий органический пигмент, широко применяемый в красках и полупроводниках — экстремальному давлению свыше 21 ГПа, что соответствует давлению на глубине около 630 км в земной мантии.

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