«Сделал тирана из Ивана Грозного»: почему историки обвиняют Карамзина в фальсификациях

Не всегда можно отделить несознательную ошибку какого-то исследователя от подлога и фальсификации. В случае с Николаем Михайловичем Карамзиным (1766-1826) дело осложняется тем, что историческая наука того времени обладала значительно меньшим кругом источников, чем сегодня.
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