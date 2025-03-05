«Сделал тирана из Ивана Грозного»: почему историки обвиняют Карамзина в фальсификациях

Не всегда можно отделить несознательную ошибку какого-то исследователя от подлога и фальсификации. В случае с Николаем Михайловичем Карамзиным (1766-1826) дело осложняется тем, что историческая наука того времени обладала значительно меньшим кругом источников, чем сегодня.