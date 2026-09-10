Bloomberg: цена на нефть из России резко растет из-за проблем в Китае

Стоимость российской нефти резко выросла при отсутствии альтернативных поставок сырья для Китая, что заставляет заводы страны скупать российское топливо, 10 сентября сообщает агентство Bloomberg.
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