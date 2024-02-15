Мурашко: Россия создаст условия для экспорта медицинских технологий

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ученые на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложили для экспорта государством технологий создать дополнительные сектора медицинской промышленности, сообщает РИА Новости.
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