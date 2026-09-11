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Наумов — о Титкове в «Локомотиве»: «Вроде бы не очень хорошо играют, когда уходят из «Балтики»

Наумов — о Титкове в «Локомотиве»: «Вроде бы не очень хорошо играют, когда уходят из «Балтики»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов скептически оценил переход полузащитника Николая Титкова из «Балтики» в московский клуб.

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