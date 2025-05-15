В Омске выпало рекордное количество осадков. За 13 мая зафиксировано 15,2 мм. Это самое большой объем осадков в этот день за все годы наблюдения.
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В Омске выпало рекордное количество осадков. За 13 мая зафиксировано 15,2 мм. Это самое большой объем осадков в этот день за все годы наблюдения.