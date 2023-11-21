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Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН

Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН

Назрела объективная необходимость реформирования ООН, пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций, которые сегодня в большинстве своем находятся в странах «коллективного Запада», выразил мнение председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

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