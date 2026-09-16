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Рассрочка после проверки: почему заявление до решения ФНС теперь попадает под запрет

С 1 сентября 2026 года бизнесу дали более понятное окно для рассрочки по итогам налоговой проверки. Но одновременно появился новый фильтр: пока инспекция рассматривает дело о налоговом правонарушении, заявление может быть отклонено из-за самого факта этого разбирательства.

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