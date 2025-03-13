США загнали себя в жесткие рамки, и теперь пытаются выпутаться из неловкого положения Ирина Мишина На фото: советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио (слева направо) во время встречи с делегацией Украины.
Если Трамп дожмет наших политиков, то может случиться «марш Пригожина 2.0»
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
В чёрных очках соболев.
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3 час.
W
Walery
По всему очевидно про Одессу речи уже не может быть и сухопутного пути в Приднестровье не будет... Одесса превратится в американскую базу... выходит НАТО украину обойдет с другого боку. Трамп мастер хитрых сделок! Все эти глиноземы и переговоры для отвода глаз как в первую мировую... бывало.
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3 час.
ВТ
Василий Топчий
Опять обманут.
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3 час.
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