Если Трамп дожмет наших политиков, то может случиться «марш Пригожина 2.0»

W

Walery

По всему очевидно про Одессу речи уже не может быть и сухопутного пути в Приднестровье не будет... Одесса превратится в американскую базу... выходит НАТО украину обойдет с другого боку. Трамп мастер хитрых сделок! Все эти глиноземы и переговоры для отвода глаз как в первую мировую... бывало.