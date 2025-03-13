Если Трамп дожмет наших политиков, то может случиться «марш Пригожина 2.0»

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
В чёрных очках соболев.
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3 час.
W
Walery
По всему очевидно про Одессу речи уже не может быть и сухопутного пути в Приднестровье не будет...  Одесса превратится в американскую базу... выходит НАТО украину обойдет с другого боку.  Трамп мастер хитрых сделок!  Все эти глиноземы и переговоры для отвода глаз как в первую мировую... бывало.
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3 час.
ВТ
Василий Топчий
Опять обманут.
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3 час.
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