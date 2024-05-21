«Мне всегда не хватало мамы», — Орбакайте назвала причину, по которой «ревнует» к детям Пугачевой

Кристина Орбакайте никогда не взаимодействует с детьми Пугачевой на семейных праздниках, не радуется встречам с братишкой и сестричкой, не демонстрирует, как дарит им подарки или выбирает что-либо для наследников.
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