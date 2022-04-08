Владимир Ильин: «Наши клубы на 80% состоят из легионеров в международных матчах. Во времена Карпина и Мостового люди уезжали, проявив себя в еврокубках»

Владимир Ильин поделился мыслями на тему конкуренции российских футболистов с легионерами. – Основной рост и становление игрока происходят до основы клуба РПЛ, туда он приходит с уже заложенной базой.

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