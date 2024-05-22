Пьяный крымчанин пытался зарезать 15-летнюю падчерицу

В Судаке пьяный отчим пырнул ножом 15-летнюю падчерицу во время ссоры. 46-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии за покушение на убийство девочки-подростка, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
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