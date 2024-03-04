В Екатеринбурге родители не смогли записать детей в летние лагеря из-за сбоя на Госуслугах

В Орджоникидзевской администрации за путёвками выстроилась огромная очередьСо сбоем на портале Госуслуг столкнулись жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга, которые хотели в ночь на 4 марта записать своих детей в детские лагеря.
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