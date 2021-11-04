Что будет делать Путин в Севастополе 4 ноября

В Севастополе в четверг, 4 ноября, ждут президента России Владимира Путина. Как передаёт корреспондент «Крым 24», глава государства планирует возложить цветы к мемориалу примирению - памятнику, посвящённому всем жертвам Гражданской войны в России.
В Севастополе в четверг, 4 ноября, ждут президента России Владимира Путина. Как передаёт корреспондент «Крым 24», глава государства планирует возложить цветы к мемориалу примирению - памятнику, посвящённому всем жертвам Гражданской войны в России.
Свежие комментарии