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Volkswagen как зеркало немецкой души

Volkswagen как зеркало немецкой души

Впервые за свою почти 90-летнюю историю Volkswagen закрывает сразу три завода. Автогигант попал в идеальный шторм: тут и китайцы давят, и цены на энергоносители выросли, и европейский рынок до сих пор не пришел в себя после пандемии, поэтому вместо 16 млн машин удается продать только 14.

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