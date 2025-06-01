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РФС не голосовал за Андрея Шевченко на выборах в исполком УЕФА

РФС не голосовал за Андрея Шевченко на выборах в исполком УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что организация не поддержала кандидатуру Андрея Шевченко, главы Украинской ассоциации футбола, при голосовании на выборах в исполнительный комитет УЕФА.

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