РФС не голосовал за Андрея Шевченко на выборах в исполком УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что организация не поддержала кандидатуру Андрея Шевченко, главы Украинской ассоциации футбола, при голосовании на выборах в исполнительный комитет УЕФА.
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