В ЛНР рассказали о самостоятельной модернизации ВСУ натовской бронетехники

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области самостоятельно модернизируют западную бронетехнику, в частности они устанавливают элементы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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