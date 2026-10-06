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Регионы России

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Samsung Galaxy S27 Ultra получит расширенную цветовую палитру

Samsung Galaxy S27 Ultra получит расширенную цветовую палитру

При этом новый модельный ряд изменит набор основных цветов по сравнению с Galaxy S26 Ultra: яркий Cobalt Violet, используемый в текущей модели, может быть заменён на Light Pink в стандартной линейке.

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