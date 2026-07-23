УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

153 подписчика

Генпрокурор Венгрии ушёл в отставку из-за политического давления

Генпрокурор Венгрии ушёл в отставку из-за политического давления

«Единственная причина, по которой я оставляю должность, заключается в защите интересов прокуратуры: её работа и независимость ни в коем случае не должны ставиться под угрозу из-за позорных и политически мотивированных споров, которые разворачиваются вокруг персоны генпрокурора», — заявил он.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии