Генпрокурор Венгрии ушёл в отставку из-за политического давления

«Единственная причина, по которой я оставляю должность, заключается в защите интересов прокуратуры: её работа и независимость ни в коем случае не должны ставиться под угрозу из-за позорных и политически мотивированных споров, которые разворачиваются вокруг персоны генпрокурора», — заявил он.