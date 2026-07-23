Генпрокурор Венгрии ушёл в отставку из-за политического давления

«Единственная причина, по которой я оставляю должность, заключается в защите интересов прокуратуры: её работа и независимость ни в коем случае не должны ставиться под угрозу из-за позорных и политически мотивированных споров, которые разворачиваются вокруг персоны генпрокурора», — заявил он.
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