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Царьград

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Гастроэнтеролог Евгений Белоусов разъяснил отказ от сладостей

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов разъяснил отказ от сладостей

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов из клиники академика Ройтберга объяснил, что отказ от сладостей безопасен для здоровья, если углеводы поступают из злаков, овощей и фруктов.

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