Жители ХМАО пожаловались на сбои в работе такси

Жители ХМАО утром 12 октября столкнулись со сбоями в работе «Яндекс Go». По данным сервиса Downdetector, в регионе фиксируется повышенный фон жалоб на работу приложения Утром 12 октября на графике по ХМАО фиксируется повышенный фон жалоб на работу «Яндекс Go», а ближе к 06:00 число обращений резко выросло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Неизвестный беспи...
- Раскрыто, какой к...
- И «Наши люди любят ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым