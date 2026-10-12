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Жители ХМАО пожаловались на сбои в работе такси

Жители ХМАО утром 12 октября столкнулись со сбоями в работе «Яндекс Go». По данным сервиса Downdetector, в регионе фиксируется повышенный фон жалоб на работу приложения Утром 12 октября на графике по ХМАО фиксируется повышенный фон жалоб на работу «Яндекс Go», а ближе к 06:00 число обращений резко выросло.

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