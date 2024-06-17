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"Известия": истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

"Известия": истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

Депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют на этой неделе внести на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предполагают уравнивание женщин, чей срочный трудовой договор истек во время беременности, с теми, чьи соглашения являются бессрочными.

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