"Известия": истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

Депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют на этой неделе внести на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предполагают уравнивание женщин, чей срочный трудовой договор истек во время беременности, с теми, чьи соглашения являются бессрочными.