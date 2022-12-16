Георгиев пропустил 3 шайбы после 20 бросков «Баффало», потерпев 4-е поражение подряд

Александр Георгиев пропустил 3 шайбы после 20 бросков «Баффало». «Колорадо» проиграл «Сэйбрс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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