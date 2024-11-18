Обнародованы неожиданные детали смерти Марины Голуб: близкий человек актрисы прервал молчание

Марина Голуб погибла в Москве в ночь на 10 октября 2012 года. Алексей Русаков, водитель красного «Кадиллака», врезавшегося в автомобиль, в котором ехала артистка, скрылся с места происшествия и три дня прятался от полиции.
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