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Обнародованы неожиданные детали смерти Марины Голуб: близкий человек актрисы прервал молчание

Обнародованы неожиданные детали смерти Марины Голуб: близкий человек актрисы прервал молчание

Марина Голуб погибла в Москве в ночь на 10 октября 2012 года. Алексей Русаков, водитель красного «Кадиллака», врезавшегося в автомобиль, в котором ехала артистка, скрылся с места происшествия и три дня прятался от полиции.

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