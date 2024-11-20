Куда пропала красавица-актриса Марианна Кушнерова

Она была красива и талантлива, вот только собиралась стать вовсе не актрисой, а киноведом. Однако Марианна Кушнерова всё же снялась в трёх фильмах, а звёздной и одновременно роковой для неё ролью стала Дуня в «Станционном смотрителе» по Пушкину.
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