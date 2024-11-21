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Китайские ученые: Интернет спасает от депрессии пожилых людей

Китайские ученые: Интернет спасает от депрессии пожилых людей

На Ямале пенсионеров обучили пользоваться современными гаджетами.Ученые из Университета Гонконга провели масштабное исследование, которое подтвердило, что регулярное использование Интернета способствует снижению уровня депрессии среди пожилых людей.

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