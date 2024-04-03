Бухарест готовит новый закон об обороне, предусматривающий ввод войск в другую страну для «защиты румынских граждан»

Западные соседи Украины все чаще посматривают на приграничные регионы, как на свою территорию. Польша и Венгрия уже давно обозначили свои претензии на некоторые пока еще украинские области, в этом направлении движется и Румыния.
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