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Бухарест готовит новый закон об обороне, предусматривающий ввод войск в другую страну для «защиты румынских граждан»

Бухарест готовит новый закон об обороне, предусматривающий ввод войск в другую страну для «защиты румынских граждан»

Западные соседи Украины все чаще посматривают на приграничные регионы, как на свою территорию. Польша и Венгрия уже давно обозначили свои претензии на некоторые пока еще украинские области, в этом направлении движется и Румыния.

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