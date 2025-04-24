На Одессу обрушилась волна дронов: «Герани-2» атаковали ВСУ новой тактикой

В ночь с 22 на 23 апреля объекты ВСУ в Одессе атаковали модернизированные «Герани». Как отмечают эксперты, российские беспилотники стали быстрее и манёвреннее, и ПВО противника всё сложнее сдерживать рой БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии