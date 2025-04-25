Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кишка оказалась тонка-Франция с Британией сдрейфили и передумали отправлять «миротворцев» на Украину

Кишка оказалась тонка-Франция с Британией сдрейфили и передумали отправлять «миротворцев» на Украину

«Коалиция желающих» опасается, что Москва посчитает миссию не миротворческой, а провокационной с вытекающими последствиями, о которой Россия предупреждала.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... а иного для этих существ и быть не может...
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12 час.
людмила михайлик
Франция и Англия обречены,не воюйте с рускими
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
это не миротворцы  а интервенты  !подлежат к уничтожению!цель номер один!
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6 час.
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