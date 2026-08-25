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Царьград

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Россия может локализовать атомное производство в Индии

Россия может локализовать атомное производство в Индии

Москва и Нью-Дели рассматривают возможность локализации производства оборудования и ядерного топлива в Индии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии двух стран.

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