Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    не наступил ли тот час,когда  украинский народ должен схватить  за шкирку"слугу народа" и спросить по полной или  соб...Зеленскому посове...
  • Владимир Алферов
    Не " тёмная  лошадка", а наоборот, светлая голова, Кирилл Дмитриев очень высокообразованный профессионал, дай Бог, бу...Сыграла ставка на...
  • ninikooo Митусова
    Только судебный процесс над ним, его командой и « недоледи»- они нацистские преступники! Должны ответит. За свои злод...Зеленскому посове...

Почему укропы берега попутали

Когда   я  смотрю,   как  команда  Трампа   во  главе  с  Илоной Маской  возмущается  оборзевшими  хохлами - типа, ах, хохлы убили  американского  блоггера;  хохлы открыто  посылают  Трампа и вообще,  где наши деньги,  хохлы? -  я  смеюсь  и   говорю: "Ой, а  кто  это  сделал?" "Но  ведь  хохлов развратили ВЫ -  ну  хорошо,  пусть   не  вы, а  ваши   попередники - то есть Байден и компания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх