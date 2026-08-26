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Журнал «Профиль»

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США продлили разрешение на ввоз некоторых российских алмазов

США продлили разрешение на ввоз некоторых российских алмазов

К ввозу в США разрешены алмазы российского происхождения весом от 1 карата, которые находились за пределами РФ по состоянию на 1 марта 2024 года, не были после этой даты экспортированы или реэкспортированы из РФ.

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