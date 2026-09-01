Цивилева поздравила с Днем знаний учащихся филиала Академии имени Кирова

МО РФ Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева поздравила с началом нового учебного года обучающихся и профессорско-преподавательский состав филиала Военно-медицинской академии имени С.
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