Лабытнанги украсили яркие муралы с изображением животных

Художники украсили фасады коммунальных объектов Лабытнанги новыми яркими муралами. На реалистичных стильных рисунках, фотографиями которых поделилась в соцсетях глава города Марина Трескова, изображены представители животного мира.
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