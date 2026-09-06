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Суд в России приговорил спортсменку из Бразилии к пяти годам колонии

Суд в России приговорил спортсменку из Бразилии к пяти годам колонии

Игрок женской сборной Бразилии по пляжному футболу Летиция Виллар Паиш получила по решению российского суда пять лет колонии за контрабанду и хранение наркотика.

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