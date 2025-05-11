Молодая жена Владимира Девятова рассказала об отношениях с артистом ВЛАДИМИР ДЕВЯТОВ С ЖЕНОЙ ЕЛИЗАВЕТОЙ И СЫНОМ ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЗВЕЗДЫ Народный артист России Владимир Девятов счастлив в отношениях с супругой Елизаветой.
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